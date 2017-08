Em meio à fúria urbana

Basta ouvir o barulho do ônibus e o tumulto dos terminais para que o servidor público Tarcísio Calaça, de 29 anos, já fique com o mal-estar de quando foi assaltado no Terminal das Bandeiras, em Goiânia. Ele nunca mais voltou ao espaço, mas as lembranças vez ou outra retornam para atormentá-lo. Quando voltava para a casa, já no período da noite, três homens o encurralaram no banheiro e apontaram uma arma de fogo em sua direção. Roubaram seu celular e ainda lhe tiraram a coragem para pisar todos os dias no transporte público.

“Minha mãe agora me busca, já que me falta coragem para entrar novamente no Terminal das Bandeiras. Também prefiro voltar caminhando, apesar de também viver em contínuo medo ao caminhar pelas ruas”, explica Calaça. O medo e a violência também colaboram para as constantes crises de ansiedade que preocupam especialistas, como a de pânico ou de apatia ao mundo externo. ”A ansiedade é exaustiva. Parece que a gente já espera que acontecerá algo novamente. É como se preocupar ou ficar nervoso, mas de maneiras específicas e críticas”, revela.

De acordo com o psiquiatra Isaac Efraim, autor do livro Tudo Que a Grande Mente Capta, a ansiedade se deriva de uma sensação ou sentimento decorrente da excessiva excitação do sistema nervoso central consequente à interpretação de uma situação de perigo. “É um parente próximo do medo, só que se diferente por um motivo. O medo pode ter um fator desencadeante real e palpável, enquanto na ansiedade o fator de estímulo tem características mais subjetivas. É o receito do que pode chegar a acontecer”, explica o profissional.

Traumas de infância, grandes sustos, como o de Calaça, perdas afetivas ou mesmo materiais podem desencadear quadros ansiosos, segundo Efraim. Transtornos como o obsessivo compulsivo, hipocondríaco, histérico e fóbico são algumas das consequências. “Mente acelerada é mente desequilibrada. A vida moderna, urbana, estimula em demasia a nossa mente, e está sempre exigindo elaboração e raciocínios rápidos, o que desencadeia quadros de ansiedade”, comenta.