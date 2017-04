Em longo texto publicado nas redes sociais, Marcos fala da sua eliminação e revela mágoa de Emilly

Os twuitteiros estão alvoraçados e a hastag #EmillyJudas é um dos assuntos mais comentados na rede social no Brasil, na tarde deste sábado (22). Tudo começou após o ex-BBB Marcos Härter escrever uma longa carta direcionada a ex-sister e campeã da edição deste ano do Big Brother Brasil (BBB). O texto foi publicado no perfil de Marcos no Facebook.

#EMILLYJUDAS, "VOCÊ PAGOU COM TRAIÇÃO A QUEM SEMPRE LHE DEU A MÃO" — MARCOS HARTER 🚑🐝 (@MarcosDoc2) 22 de abril de 2017

Sinto vergonha alheia de #EmillyJudas ! Chocada! Me doeu ler esta carta e pensar nele escrevendo tudo isso! Triste muito triste! — Patrícia 🚑❤🐝❤🚑❤🐝 (@baianinha10) 22 de abril de 2017

Marcos começa a carta falando sobre suas origens e como aos poucos foi se envolvendo com Emilly. Ao longo do texto, o ex-brother vai descrevendo sua relação com a campeã deste ano do BBB.

“Sabia que o prêmio era muito importante para você (Emilly), mas ao mesmo tempo tinha a nítida noção de que o que eu poderia dar a você aqui fora não tinha preço. Os dias foram passando e eu fui vivendo uma das mais incríveis histórias de amor da minha vida. Cientificamente, a ideia de avaliar o comportamento de seres humanos mediante confinamento sempre me pareceu fantástica. Fazer parte da experiência fazia tudo ser sensacional, pois provaria para mim mesmo e para um país inteiro que o amor verdadeiro pode existir sim, mesmo em condições laboratoriais”, escreveu Marcos.

O relato deixa de ter o tom de amor e passa para a mágoa quando Marcos começa a contar que o relacionamento entre os dois mudou quando ele retornou do paredão que disputou com Marinalva com 77% de aprovação.

“E foi ali que você cometeu um dos seus maiores erros dentro do programa: ao ouvir minha torcida gritar "É campeão!", passou a me ver como alguém que eu nunca tinha sido para você: um adversário”, afirma o médico.

Quase no final da carta ele conta como foi o encontro dos dois após Emilly sair do confessionário onde tinha sido submetida a exames com um médico da produção. Em nenhum momento Marcos comenta sobre a agressão, mas se mostra muito magoado com a ex-sister.

“Sei que você vai negar, gritar, espernear, fazer tudo o que fazia no programa quando as pessoas apontavam uma falha em você. Mas eu espero apenas uma coisa de você: feche os olhos, respire fundo, vá bem lá dentro de você. Procure um lugarzinho onde você está sentindo uma dorzinha. Aprenda que em toda a história da humanidade, amor e caráter nunca estiveram à venda. Adeus. Marcos de Oliveira Härter”.

Relembre a expulsão de Marcos

A polêmica envolvendo a suposta agressão do participante Marcos contra a participante Emilly após a festa Emoções na madrugada do domingo (9) custou ao único brother restante na casa do Big Brother Brasil 17 sua sobrevivência no jogo.

Na abertura do programa desta segunda-feira (10), o apresentador Tiago Leifert anunciou a expulsão de Marcos após ficarem comprovadas as agressões sofridas por Emilly.

#RedeBBB informa: Marcos está eliminado do #BBB17 pic.twitter.com/phPwYBb5pO

— Big Brother Brasil (@bbb) 11 de abril de 2017

Durante o início da noite, a sister foi ouvida por policiais e, segundo Leifert, com o auxílio de especialistas, a decisão de eliminar Marcos foi tomada.

Únicas participantes restantes no jogo, Emilly, Ieda e Vivian foram noticiadas no sofá da sala principal da casa. Par romântico de Marcos, Emilly chorou e foi consolada.