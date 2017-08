Em Goiânia, Ana Cañas levanta a bandeira feminista no palco

Desrespeitada, ignorada /Assediada, explorada /Mutilada, destratada /Reprimida, explorada /Mas a luz não se apaga” “Meu corpo, minha lei /Tô por aí, mas não tô à toa /Respeita, respeita/ Respeita as minas, porra”. Ao lado de um coro formado por 86 mulheres, a cantora Ana Cañas exige respeito à diversidade e à vida no clipe da música Respeita. Além do novo single manifesto, a artista selecionou um repertório especial para um show nesta quarta-feira, às 19h30, no encerramento da programação de férias do Flamboyant Shopping Center. “Chamei pessoas que respeito e admiro. Foi um trabalho de equipe de muitas mulheres que trouxeram suas mulheres e deu esse caldo bem heterogêneo”, comentou Ana Cañas, ao POPULAR, sobre a nova canção que contou com a participação de nomes como de Júlia Lemmertz, Elza Soares e Maria da Penha. Na conversa, Ana Cañas também falou que foi vítima de vários assédios ao longo da vida, levantou a bandeira feminista e descreveu novos projetos na carreira. Confira a seguir.

A arte sempre se engajou nas mais diversas causas. Você acredita que o tom de militância, nos últimos anos, ficou de lado na música?

Isso envolve uma decisão pessoal. Tem muita gente que não gosta que o artista envolva assuntos políticos ou milite ativismo como um discurso artístico. No meu caso, eu sempre militei a favor do feminismo desde o meu primeiro disco e é o caminho que escolhi. Acho importante o artista se posicionar, falar sobre o seu tempo, como era comum nos anos 70 e 80 na música, com letras sempre ligadas a questões sociais. Isso vai do risco que o cantor escolhe correr porque há pessoas que têm preconceito em relação a isso.

Você lançou recentemente o clipe de Respeita, manifesto contra a violência de gênero. Revelou que a letra trata da sua história de abuso. Como você conseguiu criar coragem para falar sobre o tema?

O silêncio é um dos principais pontos que fomenta a possibilidade dessa violência. No meu caso, tentei durante muitos anos fazer uma canção para falar dos assédios que sofri ao longo da minha vida e só conseguir concretizar isso quando assisti a série Hip-Hop Evolution, que aborda a força da música negra americana na década de 80. Fui beber de outro gênero para conseguir colocar para fora o que queria sem ter que pensar primeiro na melodia como sempre fiz na hora de compor. O assédio, que conheço bastante, infelizmente, era a minha dor e saiu uma letra enorme. Foi um processo complexo e maluco.

Quando você sofreu o primeiro abuso sexual?

O primeiro assédio foi dentro da família quando era menor de idade. Não consigo contabilizar quantos abusos sofri ao longo da vida. Mas foram vários, como aqueles que são feitos na rua, desde o assédio do seu namorado que pega sua mão e coloca no p... dele achando que por você ser a namorada ele pode fazer isso. Teve assédio de presente de gravadora. É um assunto difícil que abrange diversas camadas e tem um ponto que só sendo mulher mesmo para sentir como é. É muita violência e a mentalidade machista de tudo que a gente escuta desde os mais diretos até aos indiretos.

Você acompanha o debate sobre feminismo na internet?

Acho isso positivo. O feminismo não é só para as mulheres, mas para o ser humano, é uma condição intrínseca da existência de respeito, de dignidade e de ética. Tem a mulher negra, que está na base da opressão da pirâmide social, tem a mulher trans, a mulher mais velha, de classe, de raça e de gênero. É um assunto profundo, que não pode deixar de ser debatido. O que não pode acontecer é a superficialidade das mídias em transformar o feminismo em uma bandeira de mulherzinha. Trata-se de um movimento seríssimo.

A partir do quarto disco da sua carreira, Tô Na Vida, o lado doce das suas letras se misturou com o rock e com os riffs de guitarra. Você considera o seu momento mais maduro?

Considero. Não só esteticamente, como liricamente das letras. Foi um amadurecimento. Sempre fui uma roqueira, mesmo quando cantava jazz. Fiz o caminho ao contrário da maioria dos artistas. Todo mundo começa no rock e termina em outro gênero. Fui ouvir Led Zeppelin, Mutantes e Janis Joplin e comecei a comprar instrumentos e a compor e isso acabou entrando no meu som. Mesmo quando fazia um show de MPB tinha um bloco dedicado ao rock. Não sou fechada para mudanças, tenho essa permissibilidade com minha linguagem de algo que fiz e foi parar dentro da minha obra. Sou o que eu sinto.

O último disco da sua carreira foi lançado em 2015. Já tem algum projeto em andamento?

Estou preparando um disco novo que deve ser lançado no ano que vem e com certeza a descoberta da linguagem da faixa Respeita deve trazer novas músicas que flertem como esse universo do hip hop e também com temas mais políticos. Mas está tudo muito incipiente ainda porque estou em uma pesquisa de composições. No álbum, tenho duas letras em parceria com o Arnaldo Antunes. Tem coisas que continuam e coisas que se renovam dentro da minha carreira. Sigo na lida, militando contra o preconceito, a opressão e o genocídio.

Show: Ana Cañas

Data: Quarta (2), às 19h30

Local: Flamboyant Shopping Center (Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 3.300, Jardim Goiás)

Entrada franca