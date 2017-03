Em filme sobre silêncio da fé, questão linguística se esvai

Até a metade do filme, todo mundo pode se perguntar por que diabos Martin Scorsese resolveu fazer este Silêncio. Que atualidade ou interesse tão grande pode ter a história de jesuítas que, no século 17, tentam introduzir o cristianismo no Japão? Afinal, se é para falar de intolerância, convém lembrar que, naquele mesmo momento, a Inquisição corria solta na Europa...