Em “Era o Hotel Cambridge”, diretora rejeita discurso pronto sobre sem-teto

Dar visibilidade a quem não possui. Esse é o menor dos desafios assumido por Era o Hotel Cambridge, quarto longa de Eliane Caffé, que estreia hoje no Cine Cultura. Outra grande dificuldade para o filme será encontrar plateia desarmada, que não o receba a pedradas sem nem sequer assisti-lo. Afinal, qual classe média no País hoje estaria disposta a se intimidar com probl...