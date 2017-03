Em comemoração aos 450 anos de Claudio Monteverdi, Goiânia recebe ópera italiana

Em comemoração aos 450 anos de nascimento do compositor Claudio Monteverdi, Goiânia recebe a Ópera L’Orfeo nos dias 1º e 2 de abril, no Instituto Tecnológico de Goiás em Artes Basileu França. Antes, no dia 31 de março, haverá sessão especial de abertura para convidados.

Sob a regência do maestro italiano Roberto Zarpellon e encenação do barítono Mauro Borgioni – considerado o número 1 do mundo no seu registro de voz para barroco – no papel de Orfeo, o espetáculo reúne músicos, diretores e equipe técnica da Itália, Argentina, Cuba e Brasil.

Zarpellon é diretor artístico da Veneci Monteverdi Academy, situada em Veneza, uma das referências da música erudita barroca no mundo. Ele está envolvido com as comemorações dos 450 anos de nascimento do compositor que estão sendo organizadas na Itália, a partir de Veneza, Udine, Treviso, Aldo Adige, Asolo e Mantua, e que incluem também as apresentações em Goiás.

Para este espetáculo, se formará uma orquestra específica, a Orquestra Sinfônica Claudio Monteverdi, de Goiás. Todo o trabalho de preparação para as apresentações está sendo realizado no Instituto Basileu França e conta com o reforço do ator e diretor Ivan Lima, responsável pela direção cênica da ópera. Também participa da montagem do espetáculo Weber Assis, regente do Coro da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, que será também o regente do Coro.

No elenco, estão ainda os músicos italianos Gianpiero Zanocco, no primeiro violino; Francesco Galligioni, no primeiro violoncelo; e Lorenzo Felder, como primeiro cravista. Da Argentina virão Gustavo Gabriel e Ludmila Krivich, nos cornetos. Na flauta doce, haverá ainda a participação do cubano Raul Zaballa Veliz. No rol de nomes brasileiros, estarão Beatriz Pavan (cravo 2 e órgão positivo); Jamara Campos (Viola de Braccio), Gabriel Álvares e Agueda Macias (viola de Gamba); David Castelo (flauta doce).

Entre os cantores solistas estão os brasileiros Rosedália de Oliveira, como A Música; Sara Veras, A Mensageira; Fernanda Araújo, Eurídice; Luísa Aguilar, Proserpina; Marco Antônio Assunção, Caronte; Gustavo Freccia, Plutão; Daniel Feitosa, Apolo; Amanda Araújo, Ninfa; e, como os Pastores, Erickson Nunes, Hudson Fonseca, Pedro Henrique Oliveira e João Pedro.