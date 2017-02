Em abertura do Festival de Berlim, longa-metragem Django ecoa fantasma do nazismo

O bunker onde Hitler passou seus últimos dias pode passar despercebido por quem caminha por Berlim: o local jaz sob a relva de um estacionamento na capital alemã, que apagou como pôde os vestígios do regime nazista. A uma caminhada de 3 minutos dali, contudo, o fantasma do nazismo foi revivido na abertura do Festival de Berlim, na tarde de ontem, com a exibição ...