Elysium é a OS selecionada para gestão da Orquestra Filarmônica de Goiás

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) anunciou na tarde dessa sexta-feira (26) a Organização Social (OS) vencedora do chamamento para a gestão compartilhada da Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG). Com uma pontuação de 7,95, a Elysium Sociedade Cultural foi a vencedora do certame.

A ata de julgamento com o resultado oficial foi lida em sessão pública no Centro Cultural Oscar Niemeyer pela secretária Raquel Teixeira. “A Orquestra entra em uma nova era, em um novo tempo”, disse a secretária. Para ela, esse novo modelo de gestão vai garantir que a Seduce cumpra a meta de oferecer uma orquestra de qualidade à população.

Na concorrência, foram julgados itens como proposta orçamentária, eficiência, sustentabilidade, experiência técnica e formação cultural. A OS concorrente, Grupo Tático de Resgate (GTR), ficou com a pontuação final de 4,95.

O contrato de gestão com a OS vencedora deve ser assinado a partir de quarta-feira (31). A OS começa a executar o projeto após a assinatura do contrato, que terá duração de 48 meses. A Seduce informa que a gestão será acompanhada bimestralmente pelo Núcleo de OS da pasta.