Elenco de 'Um Maluco no Pedaço' se reúne 21 anos depois do fim da série

O elenco de "Um Maluco no Pedaço", popular série de comédia dos anos 90, se reuniu nesta segunda-feira (27) e despertou a nostalgia nas redes sociais.

Em uma foto publica pelo ator Alfonso Riberio, o Carlton, em seu Instagram, os colegas aparecem juntos em Malibu, na Califórnia.

Além de Alfonso, também estiveram presentes no encontro a atriz Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Will Smith (Will), Daphne Etta Maxwell (Vivian) e Joseph Marcell (Geoffrey).

"Sempre é incrível passar a tarde com minha família de 'Um Maluco no Pedaço'. Gostaria que James Avery ainda estivesse conosco para que o encontro ficasse completo", disse Alfonso, lamentando a morte do ator James Avery, o tio Phil, em 2013.

"Um Maluco no Pedaço" foi transmitido entre 1990 e 1996 pela emissora americana NBC e foi responsável por alçar Will Smith à fama.

Veja a postagem: