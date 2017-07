'Ele é um bom garoto', diz fotógrafo atropelado por Justin Bieber

Na última quinta-feira, 27, Maurice Lamont, o fotógrafo que foi atropelado por Justin Bieber, fez um vídeo do hospital se pronunciando sobre o caso pela primeira vez. No vídeo, ele deixa claro que perdoou o cantor.



"Uma hora antes do meu aniversário, eu fui atropelado por Justin Bieber. Significou algo. Ele é um bom garoto. Eu acho que a caminhonete era um pouco grande para ele, porque ele não conseguia ver a parte da frente. Mas, como eu disse, ele saiu, ele foi compassivo, ele é um bom garoto, acidentes acontecem", disse o fotógrafo no vídeo.



"Espero que tudo dê certo aqui, estou indo para a sala de raio-X agora, tchau", completou. O acidente aconteceu na noite da última quarta-feira, 26, quando Bieber deixava uma igreja em Beverly Hills, em Los Angeles.

WOW WHAT A WAY TO BRING IN MY BIRTHDAY! SHOTGETTER POWER! I WISH BIEBER WAS STILL ON TOUR!! Uma publicação compartilhada por Maurice Lamont (@shotgetter) em Jul 27, 2017 às 4:17 PDT