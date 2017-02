El Convento, Guatemala

O local é um verdadeiro recanto para casais apaixonados e reserva diversas surpresas, como um jardim no delicado jardim interno do hotel onde se encontra uma árvore tempxique centenária. As salas de descanso, o restaurante Elù, a piscina e as 26 suítes do hotel que incluem lareiras, música ambiente e um terraço com Jacuzzi fazem do El Convento o destino perfeito para q...