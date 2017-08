Edvaldo Nepomuceno lança obra de contos

O escritor Edvaldo Nepomuceno lança nesta quinta-feira, às 20 horas, no Hotel Don Antônio, em Ceres, o livro Pelos Sertões.

A obra reúne dez diferentes contos, que trazem um tom regionalista, com histórias de sertanejos. Trata-se da segunda obra do autor com características regionalistas – o primeiro foi batizado de O Baú dos Sertões – e o 18º livro de sua trajetória literária. O prefácio é assinada pelo também escritor e regionalistas Bariani Ortencio, que ele elege três entre dezena de contos com seus destaques: Uma Vaquinha de Fé, quando um fazendeiro doa uma novilha leiteira para um vaqueiro, que depois é destinada a virar churrasco; Fantasma da Casa Branca, em que são retratadas crendices com almas penadas; e, por fim, O Caso de Uma Vingança, sobre amores sertanejos proibidos.

A obra levou cerca de quatro anos para ser encerrada, entre outros lançamentos. O livro sai sob o selo Kelps, a R$ 30. Entrada franca. Rua 17, nº 400, Centro, Ceres. Informações: (62) 3307-1919 e 98518-4272.