Eduardo Costa não pagou Ferrari que comprou de Gusttavo Lima

O cantor sertanejo Eduardo Costa publicou em sua rede social foto ao lado de sua nova aquisição, uma Ferrari amarela avaliado em R$ 2 milhões, que pertencia ao também cantor sertanejo, Gusttavo Lima.

Na legenda da foto, o Eduardo revelou que está em dívida com o antigo dono do carro e ao banco. "Estou devendo essa Ferrari toda, metade para o Gusttavo Lima e a outra metade para o banco", escreveu o cantor na legenda.

Ainda na mesma publicação, Eduardo Costa ostentou a boa situação financeira do ramo do sertanejo. Com bom humor, o cantor disse: “Pior está o Gusttavo, que a partir de hoje me deve metade de um avião e a outra metade para o banco. Dinheiro nós 'não tem', mas dívida nós temos com força", brincou.