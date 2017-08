Eduardo Costa: “É uma grande festa no palco”

Em 2014, vocês lançaram o primeiro DVD Cabaré com releituras de clássicos da música sertaneja. Quase dois anos depois, o segundo disco, Cabaré Night Club. O terceiro projeto será uma realidade?

Cabaré é um projeto muito feliz, tanto para o público como para nós. É uma grande festa no palco, cantar só sucesso e música sertaneja que o povo gosta, mas não é algo que seja uma regra ter um por ano. Por isso, ainda não pensamos na terceira edição.

Em tempos de sertanejo universitário e de grandes festivais, por que releituras de canções antigas fazem tanto sucesso com o público?

Porque essa abertura para o público jovem desperta interesse também em grandes clássicos. Para nós, é maravilhoso apresentar esse repertório aos novos e matar as saudades dos amantes da música sertaneja.

Qual sua avaliação sobre a geração sertaneja de Leonardo, Eduardo Costa e a de Gusttavo Lima?

Eu acho que a música sertaneja ganhou o Brasil porque se renova constantemente e isso a mantém em alta. São gerações distintas com pegadas diferentes, mas que, acima de tudo, amam nosso ritmo. Tem espaço para todos.

Como tem sido conciliar a carreira solo com o projeto Cabaré?

É bem complicado, porque, graças a Deus, as duas caminham muito bem. Mas tudo é muito bem planejado para uma não superar a outra.

Além de grandes amigos, como você avalia a parceria com o Leonardo? Por que você acha que deu tão certo?

Primeiro, porque sou fã do Leonardo, tem vezes que me pego no palco olhando para ele quase sem acreditar que ele está ali. Temos uma sintonia impressionante, e isso faz com que tudo dê certo.

