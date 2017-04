Ed Sheeran tatua o nome de sua última música... errado

Galway Girl é o lançamento mais recente de Ed Sheeran e ele decidiu tatuar o nome da música. No entanto, a nova tatuagem do cantor não saiu como o esperado...



Em vez de Galway Girl, o braço de Ed Sheeran recebeu os dizerem 'Galway Grill'. Isso mesmo. Recentemente, em seu show em Glasgow, no último domingo, 16, ele parou de cantar para revelar a história de sua tatuagem em seu braço, feita pela atriz Saoirse Ronan, tem 'grill' escrito, em vez de 'girl'.



"Nós estávamos filmando e eu queria fazer uma tatuagem com a caligrafia dela escrito Galway Girl. Na verdade, ela escreveu Galway Grill. Eu pensei em dizer isso a vocês, eu não tinha contado a ninguém ainda", revelou o cantor durante um show.



Ele ainda disse que não ficou bravo com o erro. "Na realidade, eu estou orgulhoso dela. É o tipo de coisa que eu faria."