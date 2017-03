Ed Sheeran pretende criar uma boyband; entenda

Em entrevista ao programa 'today', Ed Sheeran, que fará shows no Brasil no mês de maio, revelou que tem vontade de criar sua própria boyband. O motivo? Ele fez varias músicas que acha que seriam ótimas para uma banda de meninos.



Questionado sobre o motivo pelo qual ele mesmo não canta suas criações, Ed respondeu que são pops demais para ele. "Uma chamada 'South of the Border' é meio funky", disse.



O cantor também revelou que já tem um contrato com a Warner para gravar algumas dessas músicas, então o projeto não é apenas um sonho.

A nova turnê do cantor chamada Divide passará por quatro capitais brasileiras.

Curitiba: 23/05

Rio de Janeiro: 25/05

São Paulo: 28/05

Belo Horizonte: 30/05



Os ingressos começarão a ser vendidos nesta sexta (10) à partir das 10hs da manhã (aqui)