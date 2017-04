Ed Sheeran faz acordo para encerrar processo de plágio de 'Photograph'

O cantor Ed Sheeran fez um acordo para resolver um processo de plágio que teve início em julho de 2016.

O americano foi acusado de plagiar estrofes de sua música "Photograph" da canção "Amazing", dos compositores Martin Harrington e Thomas Leonard.

Segundo o site "The Hollywood Reporter", o acordo foi acertado na última segunda-feira (7).

Os compositores, que alegam que Sheeran copiou as melodias e a estrutura de "Amazing", pediram US$ 20 milhões pelo plágio.

A canção em discussão está presente no álbum " X" e foi composta por Ed Sheeran.

Já "Amazing", canção de Harrington e Leonard, se tornou um single do cantor britânico Matt Cardle, vencedor do reality show musical "The X Factor", em 2010.