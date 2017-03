Dzi Croquettes se apresenta com nova formação amanhã e domingo no Teatro Sesi

Depois de uma temporada de sucesso em cartaz em São Paulo e no Rio, a montagem do clássico Dzi Croquettes será apresentada na capital amanhã, às 21 horas, e no domingo, às 20 horas, no Teatro Sesi

Luan Cardoso

Grupo Dzi Croquetes: duas apresentações no final de semana em Goiânia