Durval Lelys agita pré Carnaval em Goiânia

O cantor Durval Lelys (ex Asa de Águia), comanda no dia 18 de fevereiro (sábado), o pré Carnaval diretamente do trio elétrico do Blokynho Aê, em Goiânia. A concentração será no espaço Deu Praia, no Setor Marista, e contará com feijoada entre 12h e 17h, com open bar de cerveja, refrigerante e vodka.

A atração local fica por conta do grupo Chama Q Noix e Dj Rodrigo Melo.

A apresentação do bloco começará às 18h e os valores dos ingressos estão no segundo lote: R$ 280,00 feminino e R$ 330,00 masculino, com pontos de venda na Tribo do Açaí, Alabama Chopperia e Restaurante, Bahrem, Rival Calçados, Clube Cross Fight.

Serviço

Durval Lelys no Blokinho Aê

Local da concentração: Deu Praia - Av. Americano do Brasil, Parque Areião, Setor Marista (ao lado do quartel do Bope)

Informações: (62) 9 8117-0590