A cidade de Nova Veneza vai receber neste sábado, a partir das 22 horas, a festa Viola Prime.

Realizado no Pesque Pague Estância Resende, o evento contará com as duplas Maurício & Eduardo, Diego & Arnaldo, Hermínio Rodrigues & Adriano, além da DJ Renata Soares.

Pesque Pague Estância Resende, GO-462, na entrada da cidade. Informações: 99197-0471 e 98487-9092.