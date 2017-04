Dupla 'João Lucas & Marcelo' canta na Santafé

Donos do hit Eu Quero Tchu, Eu Quero Tcha, a dupla João Lucas & Marcelo faz show hoje na Santafé Hall, a partir das 22h30. Sucesso no País a partir de 2010, quando explodiram com o single até no exterior, João Lucas & Marcelo vão animar o público com outros sucessos de sertanejo dançante como Vamos Beber, Agora É Pra Valer e Louca Louquinha. Ingresso: com o nome na lista, homens pagam R$ 40 e mulheres R$ 20. Sem os nomes, homens pagam R$ 70 e mulheres R$ 40. A Santafé Hall fica na Avenida 136, n° 222, Setor Marista.