Dupla estreia no Cine Cultura

Com a estreia nesta quinta-feira (24) da coprodução Brasil Uruguai Mulher do Pai, o Cine Cultura inicia a exibição de filmes em sessão com acessibilidade para deficientes visuais. Trata-se de um projeto, embora em sessão única, desenvolvido em parceria com a Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo. Além disso, haverá legendagem em Libras para os deficientes auditivos.

Mulher do Pai, dirigido por Cristiane Oliveira, drama que foi triplamente premiado no Festival do Rio de 2016 (direção, fotografia e atriz coadjuvante para Verónica Perrotta). O longa também foi exibido em outros festivais do Brasil e do exterior – como Berlim, Guadalajara, Ancara e do Uruguai –, tendo recebido outros cinco prêmios, entre eles o da crítica no evento uruguaio (“pela descrição crível de situações e personagens, sustentado por bons desempenhos em uma história aparentemente simples que, no entanto, fala de relacionamentos importantes, sentimentos e experiências”, conforme a decisão do festival).

O longa de Cristiane fala sobre uma garota em fase de descoberta da sexualidade e que serve de olhos para o pai cego. O filme também nasceu de um movimento pessoal, já que, depois de 16 anos de afastamento, Cristiane reaproximou-se do pai. “Foi um processo muito rico. Descobrir um amigo mais velho, reconstruir os laços de afeto.” Nesse sentido, Mulher do Pai fala da relação de uma filha com o pai. “A menina está se descobrindo e o pai, que vivia uma vida ‘guardada’ (como dizem os próprios deficientes visuais) redescobre sua libido.” O toque, o contato físico inevitável para quem precisa de amparo, coloca a questão do incesto. “Está no olhar de quem vê.”

Outra estreia

Também chega ao Cultura o drama biográfico O Dia Mais Feliz na Vida de Olli Mäki, um filme baseado em fatos reais. Coprodução Finlândia, Alemanha e Suécia, o filme dirigido por Juho Kuosmanen foi o vencedr da mostra Un Certain Regard do Festival de Cannes do ano passado. O Olli Mäki do título existiu de verdade. Foi um pugilista finlandês que, em 1962, chegou à final do campeonato mundial de boxe. Transformado em herói nacional, Olli passou a ser seguido em seu treinamento por uma equipe de cinema. Isso permitiu ao diretor adotar o formato do filme dentro do filme.

O diretor conta que conhecia a história de Olli desde menino. “Somos da mesma cidade, Kokkola, e ele com certeza faz parte da lenda local. Adulto, fui ver uma peça sobre Olli e descobri que não era bem sobre ele porque é um personagem difícil de apreender. Um campeão que não se preocupa em ser campeão e está mais interessado na própria mulher. Comecei a me perguntar como contar essa história? Como torná-la relevante para o mundo, não apenas uma plateia local? E cheguei ao formato do filme, que não é só sobre ele. É sobre o cinema, também.”

O enredo de O Dia Mais Feliz... é como o de uma história de superação. Afinal, Olli é meio que empurrado para cumprir seu destino e é nesse momento que se apaixona. Ainda por cima, por uma mulher que não parece muito interessada nele nem no boxe. “É um péssimo momento para se apaixonar”, adverte seu treinador. E é disso que o filme dá conta. Se existe algum suspense não é nunca saber se Olli vai vencer - o resultado é conhecido -, mas se vai ter sucesso no amor.