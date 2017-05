Dupla Edson & Hudson grava hoje o sexto DVD da carreira em Goiânia

Com participações de Jorge & Mateus, Luan Santana e Lauana Prado, a dupla Edson & Hudson grava o DVD Eu e Você de Novo, sexto da carreira hoje, a partir das 20 horas, no Jaó Music Hall. No repertório, canções inéditas, como Contrato, clássicos como Ciúme Exagerado, Meu Anjo, Mil Razões Para Chorar e o maior sucesso da discografia deles, Azul. O últim...