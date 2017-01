Dupla André & Cauan comanda a noite sertaneja nesta terça-feira em Goiânia

A boate Villa Mix encarregou a dupla André & Cauan (foto) para comandar a festa Welcome 2017, hoje, a partir das 22 horas. No palco, os sertanejos recebem alguns convidados: Max & Luan, Otávio Vip, Lucas & Roger e Rodrigo Melo, que prometem não deixar ninguém parado para celebrar o início do novo ano.

A atual formação da dupla André & Cauan teve início em agosto de 2015, quando André, que teve outros parceiros, chamou Guilherme Simini para assumir a identidade de Cauan. Amigos desde a adolescência, residindo em Jataí, no Sudoeste Goiano, decidiram que era hora de mudar-se para Goiânia. Chegaram á capital em 16 de setembro de 2015 e, já em outubro, com a ajuda de amigos, conseguiram mostrar o seu trabalho no bar Alabama. O trabalho agradou e a dupla tornou-se residente da casa.

No ano passado, e contando com um novo empresário, Berval Carneiro (um dos sócios do Alabama) e um novo investidor, Rodrigo Barros, gravaram a primeira música de trabalho da dupla, Zero à Esquerda. Depois, vieram outros sucessos, como E a Gente Faz Amor, Nós Dois, Madrugada dos Amantes e Madeirada É Lenha.

Os ingressos para a noite têm valores iniciais de R$ 50 para homens e R$ 30 para mulheres. A Vila Mix fica na Av. 136, nº 960, Edifício Executive Tower, Setor Marista. Mais informações: 3954-6633.

Início de noite com MPB

Hoje tem música popular brasileira no Tainakan Bar. E quem sobe ao palco da casa é o quarteto Nóys É Nóys, com o show A MPB Dourada, que terá início a partir das 19h30. O grupo que se apresenta hoje é liderado por Xexéu (vocal e violão base, foto), e traz em sua formação Divininho (back e violão solo), Antão (baixo) e Marcos Gomes (sax), que prometem desfilar um impecável repertório musical que confirma a riqueza advinda da história da nossa MPB. O couvert artístico da noite custa R$ 12. O Tainakan Bar fica na Av. T-1, esquina com Av. T-8, Setor Bueno.