Dua Lipa conquista o público com vozeirão que mistura inocência e sensualidade

O mundo pop andava num marasmo até aqui. Para muita gente, 2017 tinha tudo para ser um ano completamente perdido. Lançamentos flopados, turnês canceladas e uma amarga sensação de entressafra de hits dominavam a cena. Até que surgiu Dua Lipa. A britânica de ascendência albanesa e apenas 21 anos – já escalada para abrir os shows do Coldplay no Brasil e na Argentina, em novembro – é o que de mais quente o pop produziu este ano.

A melhor definição para Dua está em um dos comentários do clipe de New Rules, seu sucesso mais recente, no YouTube: ela parece uma supermodel que canta como um anjo. A canção parece ter sido mesmo o divisor de águas na carreira da cantora e compositora que aspira ao estrelato global. New Rules foi visto por mais de 100 milhões de pessoas em menos de um mês. A letra ensina, de maneira bem divertida, as “novas regras” para se livrar de um “boy lixo” e superar um relacionamento fadado ao erro.

“Um: não atenda o telefone. Você sabe que ele só está ligando porque está bêbado e sozinho/ Dois: não deixe ele entrar. Você tem que expulsá-lo novamente/ Três: não seja amiga dele. Você sabe que vai acordar na cama dele de manhã”, ensina a canção, que não para de subir nos rankings do Spotify e do iTunes. O videoclipe – com coreografias bem ensaiadas e performance teatral – foi gravado no icônico hotel The Confidante, em Miami Beach. A arquitetura art déco do lugar se mistura a flamingos e uma pool party colorida para Dua dar o seu recado.

Antes mesmo de lançar o primeiro disco – que acaba de chegar ao Brasil com o selo da gravadora Warner Music –, Dua Lipa já havia conseguido desbancar nomes como Drake e Ed Sheeran três vezes nas paradas britânicas, com os singles Be The One, Hotter Than Hell e a colaboração com o DJ Martin Garrix, Scared To Be Lonely. Impressiona a quantidade de canções que a cantora novata conseguiu emplacar em tão pouco tempo. Músicas como Blow Your Mind (Mwah) e Lost In Your Light, com Miguel, caíram no gosto do público de Dua, que está em uma escalada de sucesso.

Atração este ano do festival Glastonbury, um dos maiores de música a céu aberto do mundo, Dua expande seus territórios ao apostar no mercado americano, onde já se apresentou com sucesso no The Tonight Show de Jimmy Fallon, um dos programas mais assistidos da TV nos EUA. Um feito e tanto para a menina tímida de voz grave que há poucos anos postava alguns vídeos cantando covers de artistas pop como Katy Perry, de quem é muito fã, e Justin Bieber, no YouTube.

O pulo da gata aconteceu em agosto de 2015, quando lançou o primeiro single, New Love. Em outubro do mesmo ano, a internet quebrou com Be The One, que hoje acumula mais de 120 milhões de visualizações. Ao virar a grande aposta da Warner Music, a garota passou a contar com parceiros de luxo como o próprio Chris Martin, vocalista do Coldplay, e o astro americano Miguel. “Tive altos e baixos tentando me encontrar”, explicou no documentário See in Blue, que detalha sua trajetória meteórica.