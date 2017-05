Drama Via Cássia em cena

O projeto Novo Ato EnCena completa hoje sua quinta edição com a apresentação do drama Via Cássia, às 20 horas, no Espaço Cultural Novo Ato. Interpretado pela atriz e dramaturga Marília Ribeiro, a peça conta a história dramática da personagem Cássia. No palco, ela apresenta as mazelas de sua vida e as causas que a levaram a um sofrimento intenso e insano. Carregado de...