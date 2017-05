Drake bate recorde e leva 13 prêmios no Billboard Music

O rapper canadense Drake bateu um recorde ao vencer 13 estatuetas na edicação 2017 do Billboard Music Awards 2017, que aconteceu ontem à noite (21) em Las Vegas. Com as premiações, o cantor ultrapassou a britânica Adele, que venceu 12 troféus em 2012.

Ao receber o 13º prêmio, o artista disparou: "Segure firme, Adele. Quando os [seus] novos trabalhos chegarem, você voltará ao recorde".

Drake foi indicado em 22 categorias e, entre as premiações recebidas, foi eleito melhor artista e melhor artista masculino. Além disso, seu disco "Views" foi escolhido como melhor álbum de rap.

Para receber o prêmio de melhor artista, o rapper foi chamado ao palco pelo filho mais velho de Michael Jackson, Prince Jackson. Na categoria, Drake concorreu com artistas como Beyoncé, Justin Bieber, Rihanna e a própria Adele.