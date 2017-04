Download de séries e filmes na Netflix já está disponível para Windows 10

A Netflix anunciou nesta segunda-feira (3) que permitirá que seus usuários baixem filmes e séries no computador para assistir quando estiverem sem conexão com internet. A liberação, porém, só vale para quem tiver sistema operacional Windows 10 e fizer o download a partir do aplicativo do serviço de streaming de vídeo.

Nem todos os filmes e séries estão disponíveis para download. Para saber quais produções podem ser baixadas, é preciso procurar o ícone de download ou buscar a opção "Disponíveis para download (Available for Download)" no menu Netflix.

O assinante também poderá escolher a qualidade do vídeo -a padrão, diz a Netflix, traz uma resolução menor, mas usa menos espaço de armazenamento e leva menos tempo para baixar.

Segundo a Netflix, o novo recurso está disponível para todos os seus assinantes, inclusive no Brasil, sem custo extra. Para utilizá-lo é necessário atualizar os aplicativos na App Store (aparelhos da Apple) ou na Play Store (dispositivos Android) ou para Windows 10.

Em novembro do ano passado, o serviço de vídeo por streaming já havia liberado o download de séries e filmes para smartphones e tablets.

Concorrentes da empresa, como Amazon Prime e Vudu, já ofereciam a possibilidade de baixar conteúdos.