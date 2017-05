Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro lançam quarta parceria, Voz de Mágoa, que resgata raízes da MPB

Se emanassem um cheiro, as músicas de Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro teriam o odor singular de terra molhada pela chuva. O gosto seria o de fruta no pé; a cor, a da pele morena à sombra do lampião. As parcerias dos dois voltam a aguçar os sentidos no CD Voz de Mágoa, o quarto de Dori desde 2010 com poesias musicadas do amigo. O subtítulo, Música do Brasil...