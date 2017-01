Dono do hit do momento, MC G15 faz show pela 1ª vez em Goiânia

Com o show A História do Samba, o músico Xexéu canta hoje, a partir das 14 horas, no palco do Tainakan Bar acompanhado pelo sexteto Nóys É Nóys. No repertório, clássicos do samba para agradar público de todas as idades, com canções de Chiquinha Gonzaga, Paulinho da Viola, Noel Rosa, João Nogueira, Nelson Cavaquinho e Zeca Pagodinho. Com 37 anos de estrada, Xexéu é um dos fundadores do Nóys É Nóys e mantém uma parceria com o violonista João Garoto, com o qual montou o show Encontro de Bambas. O couvert artístico custa R$ 12. Av. T-1 com Av. T-8, Setor Bueno. Informações: 99976-7160

Com apenas 18 anos, o carioca de Duque de Caxias Gabriel Soares é o responsável pela música mais chiclete e polêmica dos últimos tempos: Deu Onda. Com nome artístico de MC G15, o funkeiro se apresenta hoje, a partir das 22 horas, na Wood’s Goiânia.

O sucesso de Deu Onda foi tanto que a música tornou-se o hit do réveillon e promete também bombar no carnaval. Durante a virada de ano para 2017, o funk liderou as faixas mais ouvidas no Spotify Brasil, serviço de música digital, e já tinha mais de 7 milhões de streams no aplicativo, além de ser a mais vendida no iTunes no País, no período.

Morando em São Paulo desde 2015, MC G15 já tinha lançado as canções Você foi Diferente e Eu Falei pra Elas, com videoclipe produzido por KondZilla. Após a cantora Anitta aparecer no Natal dançando a música Deu Onda em sua casa de praia – o hit foi lançado em novembro –, a coreografia e a letra viralizaram.

A música, inspirada na noiva do cantor, já ganhou paródias e respostas de feministas, além de versão em inglês pelo duo californiano J Nup & Brandon Louis.

Os ingressos custam R$ 60 (masculino) e R$ 30 (feminino). A Wood’s Goiânia fica na Av. T-10, nº 277, Setor Bueno. Mais nformações: 3541-4095.

Balé

Noite de gala no Basileu França

O curso intensivo de dança com metodologia vaganova, realizado pelo Itego em Artes Basileu França em parceria com a escola de dança Vórtice, de Uberlândia, terá noite de encerramento marcado por sessão de gala hoje, às 19 horas. no Teatro Basileu França. No palco, os alunos apresentarão as montagens que estudaram durante o curso, que tem coordenação de professores brasileiros e russos, como Vladimir Rybyakov, Olga Dolganova, Simone Malta e Guiomar Melo. Ingresso: R$ 5. Av. Universitária, nº 1.750, Setor Universitário. Mais informações: 3201-4050.

Sertanejo

Eddy & Brunno na Santafé Hall

A dupla Eddy & Brunno é a atração de hoje da boate Santafé Hall no Especial de Verão Open Bar, a partir das 22h30. Juntos desde 2007, os cantores começaram a carreira cantando em bares, casas noturnas, shows e grandes eventos. Com dois discos gravados, os cantores vão interpretar sucessos do sertanejo universitário. Avenida 136, n° 222, Setor Marista. Mais informações: 3945-7980.

Cerimônia

Pirenópolis ganha novo monumento

Pirenópolis recebe amanhã um monumento que marca a presença da Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil na cidade histórica. O descerramento da placa será às 10 horas na casa que serviu de ponto de apoio aos integrantes da comissão, conhecida como Missão Cruls. A iniciativa marca o 150º aniversário do chefe da missão, Luiz Cruls, engenheiro e astrônomo belga que foi o responsável, no século 19, por liderar a primeira expedição de demarcação do Planalto Central, onde viria a ser Brasília. Além disso, também deu aulas de astronomia a d. Pedro II. Rua Direita, nº 52, Pirenópolis.

Curso

Teatro integrado ao ensino médio no Lyceu de Goiânia

Seguem até o dia 25 as inscrições do curso técnico de teatro integrado ao Ensino Médio do Lyceu de Goiânia. Com duração de três anos, o curso será em tempo integral, das 7h30 às 17 horas, e, além das disciplinas obrigatórias, o aluno tem acesso a disciplinas técnicas teatrais e conclui o Ensino Médio com diploma de formação profissional na área. A matrícula pode ser feita diretamente na secretaria do colégio, na Rua 18 com a Rua 21, Centro. A coordenação é compartilhada entre a direção do colégio e o grupo Sonhus Teatro Ritual que definem juntos a grade curricular. A inscrição e o curso são gratuitos.

Teatro

Cia. Arte em Cena apresenta “Os Saltimbancos”

O Teatro Sesc Centro recebe o espetáculo Os Saltimbancos da Cia. Arte em Cena (GO), às 17 horas.

Com direção de Samuel Baldani, a peça, um clássico no universo musical, narra a história do encontro de quatro animais – um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata – que, devido aos maus-tratos que sofriam de seus donos, resolvem se unir para uma fuga. Mesmo sendo tão diferentes, os animais acabam formando um grupo musical e partem rumo à cidade para começar a carreira artística. No caminho, encontram seus antigos donos e, temendo serem novamente escravizados, resolvem enfrentá-los.

Ingresso: R$ 12 (inteira), R$ 6 (meia-entrada), R$ 5 (conveniados) e R$ 4 (comerciários, dependentes e menores de 12 anos). O Teatro Sesc fica na Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro. Informações: 3933-1700.