Dona Florinda responde à homenagem feita por Gisele Bündchen

A modelo Gisele Bündchen postou uma foto nesta quinta-feira, 27, com os cabelos enrolados em bobes. "Dona Florinda desde 1994", escreveu na legenda. A imagem também trazia uma foto dela naquele ano com o mesmo preparo de cabelo.



Pelo Twitter, Florinda Meza, a atriz que interpretou Dona Florinda no seriado Chaves, comentou com um print da publicação da modelo. "Uma belíssima homenagem", escreveu.



Uma fã da atriz mexicana respondeu ao tuíte: "Três Divas: Gisele, Dona Florinda e Florinda Meza". Outros encheram as respostas com "O Brasil te ama".



Três Divas: Gisele, Dona Florinda e @FlorindaMezaCH — josi peluqui (@josi_peluqui) 27 de julho de 2017

O BRASIL TE AMA!!! — Marcos Costa ⚡️ (@marcoswish) 27 de julho de 2017

BRASIL TE AMAAAAAAA — val (@ValdilaneG) 27 de julho de 2017