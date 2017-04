Dona da MTV compra o grupo Porta dos Fundos

A Viacom, dona dos canais MTV e Nickelodeon, anunciou nesta quarta-feira, 19, a aquisição da parte majoritária do coletivo Porta dos Fundos, responsável por um dos canais de maior audiência do YouTube.

"O talento e a criatividade mostrados pelos membros fundadores do 'Porta dos Fundos' na construção dessa marca são impressionantes e estamos muito animados para unir forças e expandir a presença do grupo fora do Brasil, por meio de nossa rede de marcas de sucesso ao redor do mundo. Acreditamos fortemente que a propriedade de conteúdo é um fator chave para o sucesso e estamos muito felizes em adicionar essa nova dimensão ao nosso portfólio", disse Pierluigi Gazzolo, presidente da Viacom América, em comunicado oficial.



Tereza Gonzalez, CEO do Porta dos Fundos, avalia que o negócio ajudará o grupo a expandir seus trabalhos e levar o conteúdo para outros países. "A sociedade é um grande passo para o grupo se expandir no mercado internacional, com novas oportunidades globais para o nosso portfólio tanto online como offline. Além disso, o acordo prevê uma distribuição excepcional de nossos conteúdos", disse.



Criado em 2012 por Antonio Tabet, Fábio Porchat, Gregório Duvivier, João Vicente de Castro e Ian SBF, o Porta dos Fundos é o canal do YouTube mais influente do mundo, de acordo com o ranking Zefr, e conta com mais de 13 milhões de inscritos. Além disso, possui uma linha de produtos licenciados, aplicativos, games, séries de TV e filme.