Domingo é dia de circo no Parque da Criança, em Goiânia

O Circo Laheto apresenta o espetáculo “Circo, Magia e Estripulia” a partir das 15 horas de domingo (12), no Parque da Criança, ao lado do estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Além do circo, o público ainda vai contar com oficinas para as crianças, praça de alimentação e feirinha de troca e bazar. Ao chegar, as crianças serão encaminhadas para as oficinas de Acrobacia, Malabares e Tecido acrobático, que serão oferecidas de acordo com a idade e capacidade das crianças. Podem participar meninos e meninas a partir dos 3 anos.

A partir das 17 horas acontece a apresentação de “Circo, Magia e Estripulia”, que é um espetáculo de variedades circenses com muita música ao vivo.

O ingresso custa R$ 10,00 sendo que as crianças de até cinco anos não pagam e de até 12 anos, pagam meia.