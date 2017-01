Dominação: Para quem gosta de terror

Já pode ser visto nos cinemas do País o longa-metragem de terror Dominação, do diretor Brad Peyton. Na história, um exorcista nada convencional, dr. Seth Ember (Aaron Eckhart, de Batman – O Cavaleiro das Trevas), é convocado para tentar resolver o problema de um pequeno garoto, Cameron (David Mazouz), que tem demônios no corpo.

Ele é escolhido por ser o único que consegue acessar o subconsciente de uma pessoa que tenha a mente possuída. Para ele, o demônio é um parasita que se pode eliminar facilmente. Porém, a tarefa se mostra complicada depois que, ao chegar mais próximo do problema, ele percebe que o ser que está incorporado na pequena criança é muito mais forte do que ele imaginava. Trata-se da força maligna que leva o nome de Maggie, responsável por várias mortes no decorrer da história.

Durante boa parte da trama, um clima de suspense toma conta, e os espectadores devem ficar aflitos diante dos métodos utilizados pelo exorcista para tentar salvar o menino e tirar dele tudo o que é ruim. Além disso, o filme retrata os desejos e os anseios do possuído, deixando o público mais próximo do ponto de vista de quem está tomado pelo mal.

Mas, tirando essas situações, não há muitas cenas de susto para a plateia, o que pode ser frustrante para os fãs desse tipo de produção. A atriz Carice van Houten (a Melisandre, de Game of Thrones), dá vida à mãe do garoto. Mesmo diante de uma situação extrema, ela ainda consegue viver um flerte com o protagonista.