Dois em um: Trailer e pôster de 'Star Wars: Os Últimos Jedi' são divulgados; assista e veja aqui 🎥

Depois da relevação do título oficial do oitavo episódio da franquia 'Star Wars: Os Últimos Jedi' ganhou seu primeiro trailer oficial.

O filme é a sequência de 'O Despertar da Força' e segue a jornada de Rey (Daisy Ridley) e seu treinamento por Luke (Mark Hamill).

No elenco do filme, que estreia em 15 de dezembro, já estão confirmados Daisy Ridley, Mark Hamil, Oscar Isaac, Adam Driver, John Boyega, Laura Dern, Benicio Del Toro e Carrie Fisher. O diretor e roteirista do filme é Rian Johnson, famoso por comandar vários episódios da série Breaking Bad.

Veja o sensacional pôster de 'Star Wars: Os Últimos Jedi' que foi liberado: