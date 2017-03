Documentário brasileiro "Waiting for B." chega hoje ao Cine Cultura

Paris Is Burning, documentário sobre a cena dos bailes LGBT da Nova York do fim da década de 1980, deu um tapão na cara dos EUA ao compor a anatomia de um grupo invisível que vivia na maior cidade do país. Uma lógica similar, de jogar luz em uma cena que pode parecer desmerecedora, rege “Waiting for B.”, documentário brasileiro que rola um olho curioso sobre o u...