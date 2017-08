DJs Sophia Dalla Voguet, Renato Borges e Rafael de Paula são atrações no A Casa

Os DJs Sophia Dalla Voguet (foto), Renato Borges e Rafael de Paula são as próximas atrações do projeto A Casa, no Setor Marista. Renato e Rafael se apresentam no espaço nesta quinta-feira e Sophia, nesta sexta-feira. A animação do novo endereço da noite começa sempre a partir das 18 horas. Renato Borges é um dos nomes mais citados da cena goianiense, na qual se estabeleceu há mais de dez anos, com várias incursões para fora do Estado. Rafael de Paula, por sua vez, tornou-se conhecido como DJ e produtor do duo Aircraft Live, ao lado da violinista Karla Carvalho. Gaúcha, Sophia Dalla Voguet é produtora musical e empresária e divide o trabalho entre a capital goiana e Brasília. A entrada gratuita das 18 às 20 horas. Após as 20 horas, será cobrado couvert no valor de R$ 30. Condomínio Sebba, Rua 1.132, n° 250, Setor Marista, próximo à Alameda Ricardo Paranhos.