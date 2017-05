DJs se apresentam em balada de Goiânia com neon e reagente à luz negra

A balada já está montada. O fenômeno The Glow desembarca pela primeira vez na Sedna Lounge, na noite deste sábado (13), em Goiânia. Os DJs Charles Hardy e Al Capone animam a festa com muito house music, techno, deep, com mescla de música eletrônica a partir das 23h.

A The Glow engloba da música à arte urbana, da moda às mais novas tendências tecnológicas, tudo imerso em um universo Neon e reagente à luz negra. O projeto inclui uma cenografia customizada, dance performances das Glow Glow Girls, iluminação especial 360º fluorescente, áreas de maquiagem com tintas fluor especiais, brindes luminosos e alguns dos melhores DJs.

Serviço

Local: Sedna Lounge (Rua 146, nº 500, Setor Marista)

Ingresso lote inicial: R$ 40,00 (fem) e R$ 80,00 (masc)

Informações: (62) 9 8178-0025