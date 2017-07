DJs Herbert Tonn e Wendell Holanda animam festa em boate

Os DJs Herbert Tonn (foto) e Wendell Holanda, ambos residentes de São Paulo, são atrações da segunda edição da festa Barbado, neste sábado, no Avalon Club. Tonn trabalha há mais de 20 anos como residente na boate Blue Space em São Paulo. Desde agosto de 2015, ele também faz parte do time de DJs residentes do selo brasileiro Grupo Superfestas. Wendell Hollanda, por sua vez, é natural de Cianorte (PR) e iniciou a carreia quando era proprietário de casa noturna em Uberlândia (MG). Já lançou EPs em selos nacionais e internacionais e tocou em várias festas e boates pelo Brasil. Os DJs residentes Laurize e Diogo Ferrer completam o line-up da noite. Ingresso: R$ 60. Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda. Rua 137, nº 241, Setor Marista.