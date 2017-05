DJs da Grécia e dos EUA comandam festas de aniversário de boate em Goiânia

Os DJs GSP (Grécia) e Warren (EUA), são as atrações principais das duas festas de comemoração dos 12 anos do Club The Pub, no Jardim Goiás, em Goiânia, que acontecem na sexta-feira (5) e no sábado (6).

No primeiro dia, a partir das 23h, o line-up da casa será de retrospectiva musical, com os Djs residentes que estão preparando sets dos sucessos que ajudaram a construir a fama da boate. No sábado (6), tocam os DJs internacionais e os residentes: DJ Silver, DJ Leanh, a DJ Karol Figueiredo e o DJ Paolo.

O Club The Pub promete duas noites com uma produção especial e novidades na estrutura de iluminação.

O lote promocional é vendido por R$ 25,00 através do site Sympla. Quando esgotar, a venda será feita somente no balcão do Club.

Serviço:

Horário: 23h às 06h .

Endereço: Club The Pub - Rua 52 nº 219, Jardim Goiás

Telefone: (62) 3281.4308.

Site: www.portalthepub.com