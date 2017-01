DJ King faz show em boate no Setor Marista

Dentro do projeto Balck Friday, o DJ paulista King se apresenta na sexta-feira (20), no Mr. Jones Lounge Bar, no Setor Marista, em Goiânia.

Com influências do Jazz, Rock e Soul, DJ King é considerado raiz antena pelas inúmeras vertentes que movimenta o mercado do Hip Hop brasileiro e atual recordista mundial na maratona DJing do Guinness World Records, com 120h19m de músicas inéditas. Participou de eventos importantes ao lado de artistas renomados, como Snoop Dogg (Hip Hop Manifesta), Public Enemy e Black Eyed Peas.

Em Goiânia, King contará com a participação dos DJs Múcio e Thiago Jesus. Os ingressos serão vendidos a R$ 30,00.

Serviço

Horário: 21h

Endereço: Rua 140, s/n, Setor Marista, Goiânia

Informações: (62) 99600-6088/ 98524-5513/ 985985852