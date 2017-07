DJ goiano Alok confirma parceria de música com Mick Jagger

Na tarde desta quarta-feira (26), a assessoria do DJ goiano Alok confirmou parceria musical entre ele e o vocalista da banda Rolling Stones, Mick Jagger.

O projeto trata-se de uma música solo do cantor que será divulgada em seu canal no YouTube, o Jagger TV, e, em seguida, remixada pelo DJ. O single ainda não teve o nome revelado, mas a previsão é de que seja divulgado na próxima sexta-feira (28), conforme informou o Correio Braziliense.

Jagger e Alok se conheceram em maio deste ano, quando o cantor esteve no Brasil para o aniversário do filho Lucas Jagger, fruto do relacionamento com a apresentadora Luciana Gimenez.