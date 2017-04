Divulgadas quatro novas imagens de Guardiões da Galáxia Vol. 2; veja aqui

Em contagem regressiva para o lançamento de Guardiões da Galáxia Vol. 2, a Marvel divulgou novos materiais promocionais de um dos filmes de super-heróis mais aguardado do ano.



Contudo, o diretor James Gunn afirma que todo material mostrado até o momento não abrange nem 5% do filme. De acordo com o cineasta, “quase todas as cenas foram tiradas dos primeiros 20 minutos de filme, que terá mais de duas horas de duração”.

Em live no Facebook, ele ainda falou sobre o personagem Rocky Racum, diferente do que se imaginava é interpretado por dois atores, Bradley Cooper dá voz ao Guaxinim perito em armas de fogo, enquanto Sean Gunn, irmão do diretor, fica responsável pelos movimentos.



Segundo Gunn, “Sean consegue fazer coisas fisicamente que a maioria dos atores não são capazes”.



Após o encerramento da transmissão ao vivo, quatro novas imagens promocionais, que funciona muito bem para os fãs mais ardorosos utilizarem como capa do Facebook, do filme foram divulgadas (via CBM).





Confira: