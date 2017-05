Divulgada relação de projetos aprovados pela Lei Goyazes

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) divulgou nesta quinta-feira (4) a relação dos projetos aprovados no Programa Estadual de Incentivo à Cultura - Lei Goyazes.

Ao todo, 387 projetos foram selecionados pelo Conselho Estadual de Cultura nas áreas de artes cênicas, artes visuais, audiovisual, letras, música, artes integradas e literatura. Foram disponibilizados R$ 6 milhões pelo Governo de Goiás.

Os contemplados receberão uma carta de crédito e poderão procurar outras empresas interessadas no financiamento de seus projetos. A Lei Goyazes faz o financiamento renunciando ao Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O valor que a empresa procurada pelos selecionados investir será descontado no pagamento do imposto ao poder executivo estadual.

Confira abaixo a relação de projetos aprovados: