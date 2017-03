Diversidade na pauta

A agenda cultural da semana está diversificada, com shows de humor e música, palestras e lançamentos literários. Uma das atrações que vem puxado a programação é a apresentação do humorista Tiririca, que também entrou para a vida política do País, surpreendendo a todos. No espetáculo, ele faz uma espécie de autobiografia. Na área da música, a variedade passa pelos ...