Diversão na Casa da Praça

A Brinquedoteca Casa da Praça realiza a partir do dia 2 de janeiro uma colônia de férias voltada para crianças de 2 a 10 anos.

O espaço conta com programação semanal até o dia 27 de janeiro com muita diversão, música, gincanas, oficinas educativas, shows de mágica, aulas de zumba, brincadeira de camarim fashion e apresentações teatrais e animação com personagens vivos e interação com outros participantes.

Outras atividades programadas para aliviar o calor do verão são as opções de lazer com água e esqui-bunda. As crianças também poderão aprender algumas dicas gastronômicas, como oficinas de guloseimas.

As crianças serão divididas em grupos por faixa etária para que possam aproveitar as atividades dentro de suas possibilidades.

A colônia funcionará em dois turnos, matutino, das 8 horas ao meio-dia, com valor semanal de R$ 320 e vespertino, das 13 às 18 horas, com investimento de R$ 340. O preço da diária é de R$ 80. Nesses valores estão inclusos lanches, materiais para as oficinas, camiseta ou avental e squeeze. Para irmãos ou pacotes mensais, os interessados terão 5% de desconto. As vagas são limitadas. Rua T-16, nº 71, Setor Bueno. Mais informações: 3092-3661.

Discotecagem

Saca Esse Som no Shiva Alt-Bar

O arquiteto e urbanista W Leão Ogawa (foto) é o convidado de hoje do projeto Saca Esse Som no Shiva Alt-Bar e comanda as pick ups do espaço gastronômico.

A partir das 18 horas, o público poderá se divertir no happy hour que terá ainda discotecagem das DJs Ni Ela e Anouska Milaya.

Toda semana um artista é convidado para assumir o som da casa, seja chef de cozinha, artista plástico, designer ou membro de banda. O projeto é realizado sempre às quartas-feiras. Couvert artístico: R$ 5. Alameda das Rosas, esquina com a Rua R-18, nº 1371, Setor Oeste. Mais informações: 3285-7790.