Diversão como prioridade

Os senhorzinhos e as senhorinhas quando buscam um bom arrasta-pé não estão atrás de um corpo sarado. Isso é o menos importante, segundo a professora de dança e educadora física Luciane Afonso Freire. “A prioridade é a diversão. Os idosos não estão preocupados com a questão estética, mas sim com a qualidade de vida”, afirma. A modalidade também é bastante eficaz na melhora do humor e na prevenção de doenças como depressão e até o Alzheimer. “São vários benefícios. Aumenta o ciclo social na terceira idade, ajuda a combater a depressão, melhora o condicionamento motor e o equilíbrio”, cita. O melhor de tudo isso é que não tem contraindicação. Considerada uma atividade de baixo impacto, o risco de lesão é reduzido. “Quase zero”, confirma a educadora. Para aqueles que, além de se divertir, querem arrasar nas pistas, procurar uma academia é uma boa pedida. Os ritmos mais procurados são forró, samba de gafieira, tango e bolero.