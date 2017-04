Disney surpreende fãs ao anunciar data de lançamento de Star Wars IX e falar sobre Indiana Jones

O lançamento do nono capítulo da saga Star Wars, dirigido por Colin Trevorrow, responsável por Jurassic World, foi oficialmente confirmado pela Lucasfilm e vai chegar aos cinemas no dia 24 de maio de 2019.

Longa vai fechar a nova trilogia iniciada em ‘O despertar da Força’, sendo o primeiro filme da franquia sem a presença de Carrie Fisher, falecida em 2016.

Já o episódio VIII, ‘Os Últimos Jedi’, com direção de Rian Johnson, estreia no dia 15 de dezembro de 2017, já estão confirmados Daisy Ridley, Mark Hamil, Oscar Isaac, Adam Driver, John Boyega, Laura Dern, Benicio Del Toro e Carrie Fisher. O diretor e roteirista do filme é Rian Johnson, famoso por comandar vários episódios da série Breaking Bad.

Mais Disney

Durante divulgação, o estúdio aproveitou para revelar algumas novidades sobre a volta de Indiana Jones às telonas.

Com direção de Steven Spielberg e Harrison Ford, o novo Indy Jones vai estrear no dia 10 de julho de 2020 e marca a volta de Ford ao papel do famoso arqueólogo.

Assista ao trailer e veja o sensacional pôster de 'Star Wars: Os Últimos Jedi' que foi liberado: