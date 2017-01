Disney negocia usar imagem digital de Carrie Fisher na saga 'Star Wars'

A Disney está negociando com os detentores do patrimônio de Carrie Fisher, morta em dezembro, aos 60, usar a imagem digital da atriz nos futuros filmes da saga "Star Wars", informou a "BBC".

Com consentimento da atriz, sua imagem de princesa Leia no primeiro filme da série, de 1977, já havia sido utilizada em "Rogue One" (2016). Neste longa, também foi usada a imagem de Peter Cushing (1913-94), intérprete do governador Tarkin, fato que levantou polêmica por "ressuscitar" o ator 22 anos após a sua morte.

Leia teria um papel importante nos episódios oito (dirigido por Rian Johnson) e nove (com direção de Colin Trevorrow) da saga. As cenas de Fisher no oitavo capítulo aparentemente já foram gravadas, mas não as do nono (a ser lançado em 2019), no qual seriam usadas as imagens digitais da atriz.