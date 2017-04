Disney divulga vídeo e deixa escapar detalhes sobre o parque dedicado à Star Wars; assista 🎥

Os fãs de Star Wars estão ansiosos desde que a Disney anunciou a construção de um parque temático da trilogia. A companhia vinha mantendo segredo sobre as atrações, porém, um vídeo divulgado no último sábado (15) deixou escapar algumas dicas sobre o que está por vir.

Logo no início, é possível identificar que uma das atrações vai receber referencias do filme “Star Wars: Os Últimos Jedi”. Outra novidade é que os visitantes vão poder visitar o mundo de Crait. O ator Anthony Daniels, que interpreta C-3PO, disse que está se preparando para gravar alguns materiais para a sequência nos próximos meses.

O vídeo também mencionou que está sendo criado um planeta inédito. Os responsáveis pelo projeto explicam que a intenção é promover ao público total imersão aos elementos da trilogia, fazendo com que participem das ações propostas pelo parque. Segundo eles, as decisões tomadas aqui vão ter consequências.

Outra novidade é a presença da Millenium Falcon. Diferente dos brinquedos antigos onde o visitante senta e espera o que a Disney preparou, haverá a possibilidade de pilotar a nave e participar de batalhas ao lado de outras pessoas que estiverem no parque e os resultados vão depender dos grupos.

As novidades deixaram os fãs em êxtase e muitos já começaram a elaborar novas teorias sobre o que mais está sendo preparando. Assista o vídeo que está no canal da Disney no Youtube e tire as suas conclusões: